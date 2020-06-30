أخبار مصر | في عهد السيسي.. "صحة النواب": تحية للقائد الذي تحمل المسؤولية في أصعب أوقاتها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. "صحة النواب": تحية للقائد الذي تحمل المسؤولية في أصعب أوقاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي له رصيد ضخم من الإنجازات في قطاع الصحة منذ توليه الرئاسة في عام 2014، مشيراً إلى أن من هذه الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين المنظومة الصحية في مصر، وانطلاق مشروع التامين الصحي الشامل حلم كل المصريين الذى انتظروه طويلاً وعجزت عن تحقيقه كل الانظمة السابقة، مؤكداً أن المشروع يشمل بين طياته أيضاً خطه لتطوير اسلوب عمل المنظومة الصحية، فنجد ولأول مره أن هناك فصل بين مقدم الخدمة والممول والاعتماد والرقابة وهو ما يعنى توفير الخدمة مع جودتها وضمان استمرارها .

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن من هذه الإنجازات مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية والتي نجحت في توقيع الكشف الطبي على أكثر من 52 مليون مواطن بكل محافظات مصر، بل نستطيع أن نجزم أن وزيرة الصحة في عهد الرئيس السيسي دخلت كل بيت في مصر لتشخص وتعالج وباء قتل نصف شبابها لسنوات عدة، ولتكتشف أيضا من منهم مصابًا بأمراض مزمنة وتحوله مباشرة لأقرب مستشفى للعلاج والمتابعة وهو الانجاز الذي شهد له العالم أجمع.

وأشار "رضوان" إلى القضاء على قوائم الانتظار من الجراحات الحرجة والعاجلة حتى الرابع من مارس الماضي لأكثر من 413000 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلي الهيئة العليا للدواء والتي نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، مشيراً إلي أن الأمل معقود عليها في دفع عجلة الانتاج والاستثمار في قطاع الدواء بكل مؤسساته لتكون داعمة للاقتصاد المصري.

وأوضح عضو صحة النواب، أن هيئة الشراء الموحد وهو ما يعنى توافر كل الادوية والمستلزمات والاجهزة لكل المؤسسات الصحية بجودة عالية وبأسعار مرضية ، لافتاً إلي أنه رغم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات وبدأتها من محافظة بورسعيد، الا ان الحكومة في عهد الرئيس السيسي استمرت بل زادت من الاعتمادات المالية للعلاج على نفقة الدولة ليحقق الامل في علاج مجانى لكل من يطلب حيث صدر أكثر من 2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في السنوات الاخيرة، فضلاً عن إطلاق مبادرة للكشف المبكر على سرطان الثدي واستهدفت المبادرة التي تقدم جميع خدماتها بالمجان لقرابة 28 مليون سيدة بالجمهورية.

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وتابع: واستكمالا للمبادرات الرئاسية مبادرة نور حياة للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية ، وعند اجتياز جائحة كورونا كانت مصر برئاسة الرئيس السيسي سباقة في اتخاذ خطوات جادة نحو حماية البلاد من تفشى الوباء وتقليل مخاطرة وتجهيز عدد كبير من المستشفيات والمدن الجامعية والفنادق وبيوت الشباب للعزل والحجر الصحي، إضافة إلي توفير المستلزمات والادوية اللازمة قدر المستطاع، مع إيماننا أن العالم كله قد عانى بالفعل من بعض القصور في توفير كل هذا في اوقات كثيرة وطالب الجميع ان يساهم بدوره وبخاصة المجتمع المدني الذى ساهم بقوة وهو ما يعكس تلاحم قوى الشعب في عهد الرئيس السيسي.

ولفت عضو صحة النواب، إلى دعم الأطقم الطبية بزيادة بدل المهن الطبية ٧٥ ٪ مع ضم بدل العدوى، والتوجيه بإنشاء صندوق لمواجهة كوارث المهن الطبية، والتوجيه بتطوير عدد من المستشفيات لتكون مستشفيات نموذجية تضاهى من حيث نظم العمل والامكانيات مثيلتها في الدول المتقدمة ، فضلاً عن إلزام كل المباني الصحية الجديدة او التي سيتم تطويرها ان تكون مطابقة للكود المصري للأبنية الصحية وهو ما يسمح مستقبلا بضمها لمنظومة التامين الصحي الشامل، ومحاسبة من يخالف هذا بتهمة اهدار المال العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي إقامة اكثر من سبع كليات طب جديدة في محافظات مصر والتوجيه بزيادة العدد اكثر لتشمل عدد من الافرع للكليات الام في مدن مصر التي بها كثافة سكانية عالية وهو ما يمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية وللتدريب والتعليم للأطباء الشباب والذى يمثل أعلى عائد استثمار في العالم.

واستطرد "وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول تحية للقائد الذى تحمل المسئولية في اصعب اوقاتها، وندعو الله أن يوفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد، حما الله مصرنا الحبيبة من كل قوى الشر، ورفع قدرها بين الأمم".