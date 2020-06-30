أخبار مصر | وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عامل مصري من العالقين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عامل مصري من العالقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت وزارة القوى العاملة، تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الكويت، لوصول 8 رحلات طيران تقل 1200 مصري من العالقين بالدولة.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، إن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل علي متنها 4305 راكبا إلي مطارات 6 دول: مصر، والهند، والنيبال، والأردن، وأفغانستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1200 عامل من العالقين.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي 4 مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها 1200 عامل، الأولي علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية علي المصرية رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلي مطار القاهرة.



والثالثة على النيل رحلة رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلي متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة،

أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15علي متنها 200 عامل تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا.



أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط علي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

