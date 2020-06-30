أخبار مصر | برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عاصم مرشد، عضو مجلس النواب: إن المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة كانت أكبر رد على المشككين وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والارهاب على هذه الثورة العظيمة.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في مثل هذا اليوم من عام 2013 كتب المصريون تاريخيا عالميا جديدا تمثل في قدرة الشعب المصري العظيم في الحفاظ على دولته المستقلة ووحدة وسلامة أراضيها والتصدي لجميع المحاولات التي.كانت تهدف الى إسقاط مصر والمنطقة، موجهًا التحية للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري السابعة لثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن ما حققه الرئيس السيسى خلال 6 سنوات لم تحققه مصر على مدى أكثر من نصف قرن ولعل ماشاهده كل المصريين خلال الساعات القليلة الماضية من افتتاح الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الكبرى أكبر دليل على النجاح الساحق والكبير الذى حققته هذه الثورة العظيمة لمصر وشعبها إضافة إلي أن هذه الثورة الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية لتجعلها واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة التى أصبح لها دورها التاريخى والريادى تجاه جميع.القضايا الإقليمية والدولية