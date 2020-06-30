أخبار مصر | برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ثورة 30 يونيو غيرت مسار الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عاصم مرشد، عضو مجلس النواب: إن المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة كانت أكبر رد على المشككين وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والارهاب على هذه الثورة العظيمة.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في مثل هذا اليوم من عام 2013 كتب المصريون تاريخيا عالميا جديدا تمثل في قدرة الشعب المصري العظيم في الحفاظ على دولته المستقلة ووحدة وسلامة أراضيها والتصدي لجميع المحاولات التي.كانت تهدف الى إسقاط مصر والمنطقة، موجهًا التحية للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري السابعة لثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن ما حققه الرئيس السيسى خلال 6 سنوات لم تحققه مصر على مدى أكثر من نصف قرن ولعل ماشاهده كل المصريين خلال الساعات القليلة الماضية من افتتاح الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الكبرى أكبر دليل على النجاح الساحق والكبير الذى حققته هذه الثورة العظيمة لمصر وشعبها إضافة إلي أن هذه الثورة الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية لتجعلها واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة التى أصبح لها دورها التاريخى والريادى تجاه جميع.القضايا الإقليمية والدولية
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.