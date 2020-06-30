أخبار مصر | حواس تعليقًا على افتتاح البارون الرئاسي: السيسي محب للثقافة والفنون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر حواس تعليقًا على افتتاح البارون الرئاسي: السيسي محب للثقافة والفنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن سعادته بترميم قصر البارون، مؤكدًا أن قصر البارون فريد من نوعه في تاريخ العمارة.

وأضاف حواس أن افتتاح الرئيس لقصر البارون يدلل على أنه محبًا للثقافة والفنون، ولا أدل على ذلك من حركة العناية الهائلة من الدولة المصرية بالمتاحف والآثار.

وقال حواس، إن عمليات الترميم تمت على أعلي مستوي، والرئيس السيسى أثبت أنه محب للثقافة والفنون، وخاصة بعد اهتمامه بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة.

وأضاف "حواس"، أن أي مواطن مصري يمكنه زيارة القصر، وخاصة أنه سيشهد فعاليات ثقافية كبيرة، مضيفًا أن "وزير الآثار الحالي إنسان مخلص ويحب بلده كثيرًا، وابني قالي أنا مبسوط إن فيه وزير بالشكل ده. وانا تحدثت مع العديد من الشخصيات الخارجية، وهناك حجوزات كثيرة جدًا في شهر أكتوبر المقبل.. وكل مناطق السياحة ستفتح، وستعود السياحة في أكتوبر المقبل".

وافتتح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قصر البارون أمس وقام بجولة تفقدية فيه، واليوم فتحت وزارة السياحة والآثار القصر للجمهور.

وأعلنت الوزارة أن القصر يستقبل زائريه ابتداءا من اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

و نظرًا لرغبة عدد كبير لزيارة القصر قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً بدلا من الرابعة مساءً.

وأكد وزير السياحة والآثار على أنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميًا كحد اقصى حتي منتصف يوليو الجاري، بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة.

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على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة الي ٧٠٠ تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المتعادية من ٩ صباحا و حتي ٤ مساءً.

وأضاف أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى. و سوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد اقصى٤٥ دقيقة.

كما وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع من زملائي من الوزراء ومعالي محافظ القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وسفارة بلجيكا بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، وشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومكتب مصر للاستشارات وجمعية مصر الجديدة والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن منطقة مصر الجديدة والنزهة وزملائي العاملين بالمجلس الاعلي للآثار وأعضاء اللجنة العالمية لسيناريوهات العرض المتحفي.

وأشار الدكتور خالد العناني أن القصر سوف يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في اوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر . والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.



بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

