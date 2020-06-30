أخبار مصر | رئيس "طاقة البرلمان": 30 يونيو أكدت للعالم مهارة المصريين في إنقاذ الدولة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة البرلمان": 30 يونيو أكدت للعالم مهارة المصريين في إنقاذ الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة.

وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، الأهمية الكبيرة لهذه الثورة الشعبية التي انتفض فيها الشعب المصري على ضد محاولات طمس هوية الدولة الوطنية المصرية،مؤكدا أن هذه الثورة أكدت للعالم كله مهارة المصريين احفاد الفراعنة في إنقاذ الدولة المصرية من الدمار والخراب على أيدى الشياطين من قوى الشر والظلام والارهاب.

وأضاف أن هذه الثورة أكدت للعالم كله أيضا عظمة الشعب المصري الذى كشف للعالم كله عن الوجه القبيح والدموي للجماعات الإرهابية والتكفيرية التي لم تكتف بالانقلاب على الديمقراطية منذ وصولها لسدة الحكم ولكن سرعان ما لجأت للعنف الممنهج لتكمل تاريخها الطويل من الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء، موجها تحية قلبية لدور القوات المسلحة الباسلة درع وسيف الأمة في الانحياز الواضح لإرادة المصريين في هذه الثورة الخالدة التي أنقذت مصر والمنطقة بأسرها من حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.

ونوه بأن مصر في حاجة ماسة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي في مصرنا الغالية والاستمرار في طريق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي في ضوء ما شهده كل المصريين من هذه المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي خلال الساعات القليلة الماضية، معربا عن ثقته الكاملة في أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وإفريقيا.