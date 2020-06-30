أخبار مصر | رئيس "طاقة البرلمان": 30 يونيو أكدت للعالم مهارة المصريين في إنقاذ الدولة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة البرلمان": 30 يونيو أكدت للعالم مهارة المصريين في إنقاذ الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هنأ طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو العظيمة.
وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، الأهمية الكبيرة لهذه الثورة الشعبية التي انتفض فيها الشعب المصري على ضد محاولات طمس هوية الدولة الوطنية المصرية،مؤكدا أن هذه الثورة أكدت للعالم كله مهارة المصريين احفاد الفراعنة في إنقاذ الدولة المصرية من الدمار والخراب على أيدى الشياطين من قوى الشر والظلام والارهاب.
وأضاف أن هذه الثورة أكدت للعالم كله أيضا عظمة الشعب المصري الذى كشف للعالم كله عن الوجه القبيح والدموي للجماعات الإرهابية والتكفيرية التي لم تكتف بالانقلاب على الديمقراطية منذ وصولها لسدة الحكم ولكن سرعان ما لجأت للعنف الممنهج لتكمل تاريخها الطويل من الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء، موجها تحية قلبية لدور القوات المسلحة الباسلة درع وسيف الأمة في الانحياز الواضح لإرادة المصريين في هذه الثورة الخالدة التي أنقذت مصر والمنطقة بأسرها من حكم دولة المرشد والفاشية الدينية.
ونوه بأن مصر في حاجة ماسة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي في مصرنا الغالية والاستمرار في طريق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي في ضوء ما شهده كل المصريين من هذه المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي خلال الساعات القليلة الماضية، معربا عن ثقته الكاملة في أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وإفريقيا.
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.