أخبار مصر | مشهد مؤلم.. لحظة سقوط طفل من أعلى عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر مشهد مؤلم.. لحظة سقوط طفل من أعلى عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مشهد مؤلم للحظة سقوط طفل - لم يتاوز العشرة أعوام من عمره - من أعلى سطح عقار، أثناء لعبة بطائرة ورقية، رفقة أصدقائه، حيث اختل توازن فجأة، ليسقط على الفور.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى، ويتسبب في فقدان حياة أبنائهن.

كانت انتشرت في الأونة الأخيرة - خاصة مع فترة حظر التجول - لعبة الطائرات الورقية، التي تحولت من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار، إلى لعبة موت، نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة.

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