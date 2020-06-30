أخبار مصر | تفاصيل إزالة 15 عقارا مخالف وفيلا بأحياء الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إزالة 15 عقارا مخالف وفيلا بأحياء الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إزالات للعقارات المخالفة، بكافة الأحياء والمدن والقرى بالمحافظة، وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء في إزالة 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة ومدينة الحوامدية.
وأضاف أن الأعمال شملت إزالة 10 عقارات مخالفة بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية، قد تم إزالتهم إزاله جزئية، وجارٍ استكمال إزالتهم حتى سطح الأرض، مؤكداً أنه تم البدء في إزالة برجين مخالفين مكونين من 12 طابقا بشارع عبد الصمد الجابري وعبده خطاب بين ترعه السيسي والمنصورية بحي الهرم.
وأشار إلى أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بجوار محطة مياه الوراق، عبارة عن أرضي و7 أدوار تم إزالة 4 أدوار وجارٍ استكمال باقي الإزالة.
ولفت إلى أنه تمت إزالة عقار مخالف بشارع مستجد من شارع الرشاح المنيب بحي جنوب الجيزة وإزالة عقار مخالف بمنطقة أرض البيبسي بحي العمرانية.
ونوه بأنه تم استكمال إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا بشارع الرشاح بمدينة الحوامدية، وأن تم إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحة 200 بقرية العزيزية بمركز ومدينة البدرشين.
وأردف أنه تم إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمساحة 212 مترا بناحية قرية السعودية بمركز العياط.
ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.
يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.