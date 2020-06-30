أخبار مصر | تسجيل 49 موقعا مصريا بقائمة التراث الإسلامي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 49 موقعا مصريا بقائمة التراث الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور سالم بن محمـد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، جوانب التعاون الأثري بين مصر والمنظمة والتي اشتملت على عدة نقاط مثلت خارطة عمل للجانبين.

وجاء ذلك خلال لقاء بين الدكتور خالد العناني العناني ومالك سالم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشهد اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية في وزارة السياحة والآثار ومن منظمة الإيسيسكو السيد نجيب الغياتي، مدير مديرية الثقافة والاتصال، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث في القطاع.

وجاءت الخطوات التي ناقشها الجانبا في الاجتماع متعددة الجوانب وكان أولها مناقشة استكمال تسجيل المواقع المصرية المسجلة في قائمة التراث العالمي، النهائية (6 مواقع) والتمهيدية (49 موقعا)، على قائمة التراث في العالم الإسلامي.

كما ناقشا دراسة إمكانية تسجيل مبنى المتحف المصري الكبير على قائمة التراث المعماري الحديث بالإيسيسكو.

واتفق الجانبان علي تبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وتبادل الاستعانة بخبراء من الجانبين لتنظيم دورات تدريبية في مجالات حفظ وتوثيق وتسجيل وحماية وترميم الآثار، خاصة مع مركز الترميم في المتحف المصري الكبير، بما لديه من إمكانات وخبرات فنية لبناء القدرات ورفع الكفاءة للمرممين في العالم الإسلامي.

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إضافة إلى الدورات الخاصة بآلية إعداد ملفات الترشيح للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي وقائمة التراث العالمي.

ووافق وزير السياحة والآثار على طلب مدير عام المنظمة لعرض الجولات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة خلال الشهور الماضية علي منصاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، علي بوابة الإيسيسكو للتراث وبيت الإيسيسكو الرقمي.

واكد الدكتور العناني ومالك علي تعزيز التعاون بين الجانبين لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لمناقشة وضع آليات جديدة لمكافحة هذه الجريمة.

كما اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم مصر وعدد من الدول الأعضاء والخبراء الدوليين لإعداد تصور عملي في هذا الشأن.

ووجه الوزير خلال الاجتماع الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو لزيارة مصر، ورحب الدكتور المالك بالدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.