أخبار مصر | عضو "حقوق النواب": المماطلة في صرف مستحقات معاشات الصحفيين مخالفة دستورية وتشريعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو "حقوق النواب": المماطلة في صرف مستحقات معاشات الصحفيين مخالفة دستورية وتشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتأجيل صرف العلاوات الخمس للعاملين بمجال الصحافة وحرمان أصحاب المعاشات من العلاوات المُقرر صرفها
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات من الصحفيين والعاملين بمجال الصحافة تفاجؤوا بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس بذريعة أنه سوف يتم مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية، حيث أنهم لا يعتبروا حكومة أو قطاع خاص وإنما لهم طبيعة خاصة.
وذكر أن المماطلة في صرف مستحقاتهم يعتبر مخالفة دستورية وتشريعية، بحرمان الصحفيين من أصحاب المعاشات من حقهم في العلاوات الخمس، خاصة وأنه بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية والذي يعتبر خلطًا غير مقبول، ويخالف توجيهات القيادة السياسية.
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.