أخبار مصر | عضو "حقوق النواب": المماطلة في صرف مستحقات معاشات الصحفيين مخالفة دستورية وتشريعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو "حقوق النواب": المماطلة في صرف مستحقات معاشات الصحفيين مخالفة دستورية وتشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتأجيل صرف العلاوات الخمس للعاملين بمجال الصحافة وحرمان أصحاب المعاشات من العلاوات المُقرر صرفها

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات من الصحفيين والعاملين بمجال الصحافة تفاجؤوا بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس بذريعة أنه سوف يتم مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية، حيث أنهم لا يعتبروا حكومة أو قطاع خاص وإنما لهم طبيعة خاصة.

وذكر أن المماطلة في صرف مستحقاتهم يعتبر مخالفة دستورية وتشريعية، بحرمان الصحفيين من أصحاب المعاشات من حقهم في العلاوات الخمس، خاصة وأنه بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية والذي يعتبر خلطًا غير مقبول، ويخالف توجيهات القيادة السياسية.