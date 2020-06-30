أخبار مصر | الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد استقرارًا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أنه يسود طقس حار على شمال بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وأكدت أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وفي السواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء، والتى تتمثل في شبورة صباحا علي جميع انحاء البلاد والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

Advertisements

وعن الدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.