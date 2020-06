شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى الدورة التأهيلية عن ريادة الأعمال لتعليم الطلاب تسويق أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان فى الدورة التدريبية التأهيلية عن الابتكارات وريادة الأعمال أون لاين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة استكمالا لبرنامج فاعليات مسابقة رالى ريادة الأعمال.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف مسابقة رالى إلى مساعدة الشباب على تعليم كيفية تسويق أفكارهم ومشاريعهم وابتكاراتهم في المجالات المختلفة{ الروبوت/الغواصات الآلية ROV/ تطبيقات الجوال/قطاع الأعمال الصناعي والإنتاج الزراعي والسياحة وريادة الأعمال}، ومساعدة الشباب على اختيار فكرة مشروعهم وتصميم نموذج عمل المشروع الخاص بالفكرة بما يتناسب مع احتياجات السوق وكيفية عرض الأفكار الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم.

وسيتم تقديم شهادات للمشاركين في التدريب لتشجيع الطلاب علي المشاركة في المسابقة التي تصل مجموع جوائزها إلى 800 ألف جنية مصري لمساعدة الشباب في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

ويمكن الاشتراك في التدريب بتسجيل البيانات على الموقع من خلال عدة خطوات:-

1- الضغط على create a new account .

2- ملئ الاستمارة وكتابة الرقم القومي.

3- الضغط على Enroll Now .

4- ستظهر بعد ذلك علامة start course والضغط عليها.

5- عند الانتهاء من الفيديو يجب الضغط علي Complete Lesson.