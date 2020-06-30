شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس والبصل لـ930 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات البطاطس والبصل إلى 930 ألف طن، منذ بدء موسم التصدير وحتى 24 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ في الصادرات إلي جميع الأسواق العالمية والاوربية ، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن إجمالي صادرات البطاطس بلغت 661 ألف و580 طن ، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 267 ألف و223 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، وجارى الشحن والتصدير وسط متابعة لجميع صادرات الخضر والفاكهة لجميع الأسواق العالمية.
وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك لجان فنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة، لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق، وانفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية، لافتا الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق العالمية، حيث يعتبر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.
كما أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
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