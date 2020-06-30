شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عامل مصرى من العالقين بالكويت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل علي متنها 4305 راكبا إلي مطارات 6 دول : مصر ، والهند، والنيبال ، والأردن ، وأفغانستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1200 عامل من العالقين .

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي 4 مطارات القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية ، مؤكدة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1200عامل ، الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية على المصرية رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلي مطار القاهرة.

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والثالثة على النيل رحلة رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار القاهرة.

أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15علي متنها 200 عامل تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا .

أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط علي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثامنة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 ، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.