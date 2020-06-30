شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة المصرية فى القضاء على العشوائيات على مدار 6 سنوات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الست سنوات الماضية، استطاعت الدولة المصرية التعامل مع مشكلة العشوائيات بشكل كبير من أجل التخلص منها، خاصة أن أكثر من 50 % من مساحة مصر "عشوائيات"، خاصة ان مثل هذه العشوائيات كانت يتم تصويرها من أجل الإساءة لمصر.

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ويرصد الفيديو التالى جهود الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسى فى التعامل مع أزمة العشوائيات وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه العشوائيات إلى شقق جاهزة ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضارى، وكيفية فرحة الأسر بعد الانتقال إلى اماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى العشوائيات مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن بعيدا عن حياة العشوائيات.

ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما تم تنفيذه فى مصر من مشروعات فى مختلف المجالات يحتاج إلى 20 أو 30 عاما وأنه يجب على المصريين العمل من أجل بناء بلدهم.

ويأتى مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.