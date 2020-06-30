شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس: امتحانات الفرق النهائية 6 يوليو وسيارات إسعاف تحسبا لأى حالة طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس رفع حالة التأهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية فى الموعد المحدد وهو الإثنين 6 يوليو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار عدد 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .

وتتضمن اللجان 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تفرضها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني تتكاتف إدارات الكلية المنوطة بتنفيذ إجراءات الامتحانات من أجل تجهيز قاعات الامتحان والكنترولات ومضاعفة عددها حرصًا على تنفيذ آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم حدًا من انتشار فيروس " كوفيد 19 " وفي إطار الرعاية الطبية للطلاب والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى أنه من المقرر أن يتواجد الفريق الطبي بالكلية بكامل طاقته خلال اللجان بالإضافة إلى توفير اجهزة ومعدات الكشف الطبي والإسعاف الأولي مثل أجهزة قياس درجة الحرارة وضغط الدم وتوفر سيارة اسعاف لأي حالات طوارئ.

وأضاف عميد الكلية أنه تم تخصيص عدد 4 غرف للعزل في حالة اكتشاف حالات اصابة خفيفة بالفيروس للتمكن من إجراء الفحص اللازم وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة.

وأكد "عميد الكلية" على أن أعمال الإمتحان سوف تتم بشكل مستقر ويهيب بالطلاب مساعدة إدارة الكلية في سير أعمال الامتحانات بشكل هادئ ويطمئن جميع الطلاب وأسرهم بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للطلاب منذ الدخول من باب الكلية حتى انتهاء الامتحان وتناشد الطلاب بالانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع بالكلية للسماح بانتظام فترات الامتحانات واجراءات التعقيم بشكل مباشر

فيما أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب على تطبيق التباعد في جلوس الطلبة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة ، موضحة أنه تم التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان إن وجدت ، و كذلك التأكيد على الطلاب بضوابط دخول اللجان من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول والسماعات وضرورة ارتداء الطلاب للكمامة بالإضافة إلي أنه لا يسمح بتبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب، وكذلك تخصيص قاعة على مستوى عالي من التجهيز والتعقيم لإجراء اختبارات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية .

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كما أكدت على أنه يتم التواصل مع الطلاب إلكترونيًا ونشر الجداول وأرقام الجلوس من خلال الإيميلات الجامعية للطلاب ومن خلال الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء لجنة فحص لجان الامتحانات بكليات الجامعة والتأكد من مطابقتها للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس " كوفيد 19 "، وتضمنت اللجنة الدكتور محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذة ريهام العطيفي المشرف العام على إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة والدكتور أحمد هنداوي المشرف العام على الإدارة الطبية بالجامعة والذين أشادوا من جانبهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعدتها الكلية استعدادا للامتحانات .

وأشار رئيس اللجنة إلى تخصيص سيارة إسعاف بالحرم الجامعي يمكن لأعضاء المركز الطبي بالكلية التواصل مع الفريق الطبي بها في حالة وجود حالات حرجة تحتاج الإسعاف المتقدم أو النقل الي مستشفى العزل الجامعي .