شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى الفلسفة لن تخرج عنها الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منصة الثانوية العامة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة، والمقرر أداء الامتحان في المادة بعد غدا الخميس 2 يوليو المقبل، حيث أكد محمد عفيفى معد مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق أن يتعهد للطلاب بعدم خروج أسئلة الامتحان من المراجعة، موضحا أن المراجعة تشمل جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والنماذج الاسترشادية وجميع أجزاء المادة فى الفلسفة والمنطق.

ويمكن للطلاب متابعة مراجعة مادة الفلسفة والمنطق فى المادة من خلال الدخول على الرابط التالى.

جدير بالذكر أن امتحانات يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 مستمرة وفقًا للجداول المعلنة سابقًا، وسوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية.

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، إن هناك ضوابط يسير عليها مقدرى الدرجات داخل كنترولات الثانوية العامة، على رأسها الالتزام بالضوابط الصحية حرصا على سلامتهم وصحة الأعضاء المشاركين فى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع رئس الامتحانات، بالنسبة للضوابط الخاصة بالتصحيح وتقدير الدرجات، فإن الطالب يحصل على درجته وفق توزيع الدرجات على جميع الأسئلة فى نموذج الإجابة، قائلا: مقدر الدرجات لا يمنح الطالب درجة وفق الأهواء وإنما من خلال نموذج مخصص لذلك، لافتا إلى أن هناك مرونة فى عملية التقدير تضمن حصول الطالب على حقه حتى لو كانت الإجابة فى الأسئلة المقالية بأسلوب الطالب بشرط أن تكون الإجابة علمية.

وأشار حجازى، إلى أن الأسئلة الاختبار من متعدد يلتزم مقدر الدرجات بالنموذج لأن الاختيار من متعدد لا يحتمل إلا إجابة صحيحة واحدة وبالتالى إذا إجاب الطالب بأكثر من إجابة فى الاجزاء الاختيار من متعدد سوف يفقد درجة الجزئية، لأنه لا يعقل أن يختار الطالب أكثر من إجابة ويترك للمصحح أن يختار هو بنفسه ويمنحه الدرجة.