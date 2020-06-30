شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة بأغلب الأنحاء وطقس حار بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.