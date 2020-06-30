شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. دار الإفتاء تنشر ابتهال "يارب وحد شملنا" للنقشبندى بمناسبة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ابتهال للشيخ سيد النقشبندى، بعنوان "يا رب وحد شملنا" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث وضعت دار الإفتاء على الفيديو مشاهد من احتشاد ملايين المصريين في الميادين في ثورة 30 يونيو.

وجاء نص الابتهال:"

يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلادا .. واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا

ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا .. قادت بأيديها العدا أسرى وتأبى أن تقادا

إنى لأبصر روحها فأرى بها السبع الشدادا.. والغيب والتاريخ تحت ظلالها وجد مهادا

يا رب فانصر جيشها وأعنه إن خاض الجلادا ..من أجلها حمل البنادق أو لها ركب الجيادا"

Advertisements

وفى وقت سابق قالت دار الإفتاء المصرية، فى فيديو جراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،أعادت نشره بمناسبة ذكرى 30 يونيو، إن جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر نشروا الدمار والخراب فى البلاد باسم إقامة الدين، فمنذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أى منجز حضارى يخدم بلدهم أو دينهم.

وأضافت دار الإفتاء إن تاريخ الجماعة الإرهابية ملىء بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية، وفسروا القرآن بأهوائهم أسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفى باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة، موضحة فى الفيديو الذى حمل عنوان “جماعات الخوارج إلى زوال وتبقى الأوطان”، أن عناصر الجماعة الإرهابية وصفوا المجتمعات الاسلامية بصفة الجاهلية، وحادوا عن طريق العلماء وسلوك الأولياء، وسفكوا الدماء استعحلوا الكذب ولم يتورعوا عن خيانة المؤسسات وخيانة ما استؤمنوا عليه من معلومات، وتحالفوا مع أعداء البلاد. واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو: “والله بيننا وبينهم وجند مصر فى مواجهتهم وسهام الحق فى نحورهم ولينصرن الله مصر وشعبها جيشها وشرطتها، وسيحفظ الله بحفظه أمن مصر وأمانها أرضها وسمائها ولو كره الحاقدون من جماعة الإخوان داعمة الضلال”.