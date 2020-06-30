شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف معاشات يوليو والعلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح الاربعاء الموافق الاول من يوليو كما يتم ايضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من اول يوليو 2020 وذلك اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و اضمان سلامتهم,

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن مواعيد صرف معاشات يوليو منعا التزاحم والوقاية من كورونا فى نقاط محددة

1-أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاربعاء والأحد والخميس الموافق (1-5) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد .

2-فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بالصرف أيام الاثنين و الثلاثاء الموافق (6-7) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

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3-اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها يتم الصرف لهم ايام الاربعاء والخميس الموافقة (8 -9) من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

4- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الاحد الموافق 12يوليو .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو حيث تم التنسيق مع البنوك العملة داخل الدولة بتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لتيسير عملية صرف المعاشات لأصحاب حيث سيتم اتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتباراً من هذا التاريخ .

اكدت القباج على ضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع اتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين .

