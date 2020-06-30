شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الاسعار، وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيه والبصل بـ 4.5 جنيه.

الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 4جنيهات.

الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6

الفلفل البلدى بـ 7.5 للكيلو والليمون 22 جنيها.

الباميا الخضراء بـ20 جنيها

الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات للكيلو جرام.

التفاح البلدى بـ12 جنيها

التفاح الإيطالي بـ24 جنيها

خوخ سكرى بـ9.5 جنيه

كانتلوب بــ6 جنيهات

بطيخ بـ5 جنيهات

الموز المستورد بـ24 جنيها

العنب بـ10 جنيهات



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