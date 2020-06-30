شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شارع جمال الدين الأفغانى بالجيزة بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة الجيزة، من تطوير شارع جمال عبد الدين الأفغانى، بحى العمرانية، التى شملت أعمال رصف ودهان أرصفة وتوحيد ألوان الرصيف، وتجديد الإنارة، ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق لحل أزمات المرور والتسهيل على المواطنين.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تفقد أعمال رصف وتطوير شارع جمال الدين الأفغانى بنطاق حى العمرانية موجها بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية للرصف ودهان الأرصفة وتنفيذ تخطيطا مروريا للشارع باعتباره أحد الشوارع الحيوية بحى العمرانية التى تشهد كثافات مرورية.

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كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية فى إطار سعى المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بالتعدى عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الإنترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدى علي خط التنظيم بالشارع إضافة إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل مؤكداً على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.