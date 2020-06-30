شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر و"الإيسيسكو" فى العمل الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مع الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون بين مصر والإيسيسكو في مجال العمل الاثري ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها استكمال تسجيل المواقع المصرية المسجلة في قائمة التراث العالمي، النهائية (6 مواقع) والتمهيدية (49 موقعا)، على قائمة التراث فى العالم الإسلامى، وكذلك دراسة إمكانية تسجيل مبنى المتحف المصري الكبير على قائمة التراث المعماري الحديث بالإيسيسكو.

كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجال العمل الأثرى وتبادل الاستعانة بخبراء من الجانبين لتنظيم دورات تدريبية في مجالات حفظ وتوثيق وتسجيل وحماية وترميم الآثار، خاصة مع مركز الترميم فى المتحف المصرى الكبير، بما لديه من إمكانات وخبرات فنية لبناء القدرات ورفع الكفاءة للمرممين في العالم الإسلامى.

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بالإضافة إلى الدورات الخاصة بآلية إعداد ملفات الترشيح للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي وقائمة التراث العالمي. وقد وافق وزير السياحة والآثار على طلب مدير عام المنظمة لعرض الجولات الافتراضية التي اطلقتها الوزارة خلال الشهور الماضية علي منصاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى، على بوابة الإيسيسكو للتراث وبيت الإيسيسكو الرقمى.

وأكد كل من الدكتور العناني والدكتور المالك علي تعزيز التعاون بين الجانبين لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واتفقا على عقد اجتماع افتراضى لمناقشة وضع آليات جديدة لمكافحة هذه الجريمة.

كما اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم مصر وعدد من الدول الأعضاء والخبراء الدوليين لإعداد تصور عملي في هذا الشأن، ووجه الوزير خلال الاجتماع الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو لزيارة مصر، ورحب الدكتور المالك بالدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

حضر اللقاء كل من السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية بوزارة السياحة والآثار ومن الإيسيسكو السيد نجيب الغياتى، مدير مديرية الثقافة والاتصال، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بالقطاع.