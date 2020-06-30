شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المواصفات الفنية لكمامات التموين القماش.. تصلح للاستخدام بعد 50 غسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على المواصفات الفنية للكمامات القماش التى تم توزيعها على العاملين بديوان عام وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية والتى سيتم طرحها على بطاقات التموين، اعتبارا من غد الأربعاء أول يوليو، حيث تشمل المواصفات السماح بسهولة التنفس وطاردة للسوائل والرذاذ، ومعالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات، ولا تسبب حساسية للبشرة، كما يمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها .

فيما تضمنت ارشادات الاستخدام والتطهير، وهى أن يتم غسل القناع قبل الاستخدام للمرة الأولى، ثم يتم غسل القناع منفردا بعد كل استخدام على درجة حرارة 60 درجة ثم يعرض لاشعة الشمس حتى يجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية للقناع اثناء الاستخدام، وأن يتم خلع القناع من خلف الأذن مع تجنب لمس القناع، وبعد انتهاء صلاحية القناع يغسل ثم يمزق لعدم إعادة استخدامه.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت انه إنطلاقاً من حرص الدولة والحكومة المصرية علي صحة اوسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ،وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والسادة المصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلي اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

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وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائى، وجارى الإتفاق على توريد أنواع أخرى، مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلي 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من ١-٧-٢٠٢٠ وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة / المصرية " علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلي 19 مليون كمامة.

