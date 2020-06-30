محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور كمال عبدالنبي صالح، استشاري الجراحة العامة وشيخ جراحي بني سويف، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما نعت النقابة الدكتور إبراهيم موسى المرادني أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفي المعمورة للطب النفسي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. وقدمت نقابة الأطباء التعازي لأسرة الطبيبين ولكل الزملاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهما "شيخ جراحي بني سويف".. "الأطباء" تنعي طبيبين توفيا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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