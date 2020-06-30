لدعم الوحدات الصحية.. شعراوي: ضخ 550 مليون جنيه بقرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه جار التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون شامل بين محافظتي سوهاج وقنا تحت رعاية وزارتَي التنمية المحلية والصحة والسكان؛ بهدف قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل حزمة تدخلات تدعيم الأنشطة والمشروعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية، ودعم ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة المرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة الوباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات من الوزارتَين؛ لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، لمواجهة فيروس كورونا، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

واتفق شعراوي وزايد على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للبروتوكول وتجهيزه للتوقيع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو بحضور محافظي سوهاج وقنا.

وكشف شعراوي عن أنه في إطار إعادة هيكلة البرنامج في ضوء نتائج تقييم منتصف المدة، فقد تم تشكيل لجنتين وزاريتين للخدمات والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

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ودعا وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد لتكون عضوًا في اللجنة، فضلًا عن تكليف مَن تراه من القيادات الفنية بالوزارة لعضوية اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه يجري تنفيذ 45 وحدة صحية في 45 قرية بمحافظات المرحلة الأولى، ويتضمن إنشاء وتجهيز الوحدات بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية تضخ نحو 550 مليون جنيه في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لدعم الوحدات الصحية.

وكشف شعراوي عن أنه يجري الآن الانتهاء من وضع خطة المرحلة الثانية لعدد 214 قرية؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 357 قرية، وجار التنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطة متكاملة للمشروعات المستهدفة بالقطاع الصحي بقرى حياة كريمة.

واتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة في هذا الصدد على التنسيق بين الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية وقطاع التخطيط بوزارة الصحة؛ لإعداد مشروع خطة المرحلة الثانية, كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين في ما يتعلق بتشغيل الوحدات الصحية التي سيتم إنشاؤها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لها.