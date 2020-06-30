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استغاثة تنقذ ربة منزل من السرقة على يد سيدتين في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

نجح رجال مباحث قسم شرطة الموسكي في ضبط سيدتين سرقتا "حافظة نقود" من ربة منزل بأسلوب "النشل".

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية"، حال قيامهما بسرقة حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالي وبطاقة رقم قومي) من (ربة منزل) بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما المتهمتين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بارشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها.

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