ضبط طالب زعم قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أحد الأشخاص بالقاهرة لادارته "قناة" على شبكة الإنترنت زعم من خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت قيام أحد الأشخاص (طالب، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة "قناة" على أحد التطبيقات الالكترونية على شبكة الإنترنت، وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الزعم بقدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي (اللغة الانجليزية – الديناميكا) نظير حصوله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهم بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن "القناة" والمشاركات المشار إليها، وكذا ضبط كارت "خاص بالمعاملات البنكية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.