بحجة استثمارها.. ضبط سيدة استولت على 11مليون جنيه من ضحاياها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط سيدة استولت على 11 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيف الأموال لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (المشكو في حقها) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (11240000 – إحدى عشر مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على ربح شهري، إلا أنها توقفت عن سداد ورفضت رد أصل المبالغ المستولى عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين ، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.