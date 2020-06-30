بسبب خلاقات عائلية .. عامل يقتل والده بمساعدة زوج شقيقته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، شخصين لقيامهما بالتعدي بالضرب على والد أحدهما ومقتله وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل.

تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بقيام كلٍ من (شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية") بالتعدي على والدها "47 سنة، تاجر خضروات" بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها واعترفا تفصيليا بارتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم، حيث قام المتهمان باستدراج المجني عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله انهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم قاما عقب ذلك بنقله إلى منزل المتهم الثاني باستخدام سيارة ملاكي "ملك المجني عليه" وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز، وتم بارشاد المتهمان العثور على جثة "المجني عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.