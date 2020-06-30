سقوط عصابة نشل السيدات في قبضة مباحث الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث قسم شرطة الموسكي في ضبط سيدتين سرقتا "حافظة نقود" من ربة منزل بأسلوب "النشل".

أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، والرائدين محمد يحيى وعلي زينهم، معاوني المباحث، بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية"، حال قيامهما بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي وبطاقة رقم قومي من ربة منزل بأسلوب "النشل"، وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بارشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد البارودي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.