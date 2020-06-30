القبض على 8 سيدات لاستغلالهن الأطفال في التسول بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت مباحث الأحدث في ضبط 8 سيدات بالقاهرة لقيامهن باستغلال الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص (8 سيدات "لخمسة منهم معلومات جنائية") باستغلال الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن حال استغلالهن لمجموعة من الأحداث أنجالهن في أعمال التسول بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبصحبتهم 19 طفل "حدث"، وبمواجهة المتهمات اعترفن بنشاطهن الإجرامي في استغلال أنجالهن على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.

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