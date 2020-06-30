على مدار يوم.. ضبط 76 شخصا لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء. ضبطت الحملات 76 شخصاً، لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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