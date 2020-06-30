مكتب المكافحة يُسقط ٣ تجار أستروكس في النزهة ومدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شن حملاتها الأمنية لضبط قضايا الاتجار في المواد المخدرة.

ونجحت جهود الرائدان مصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة، معاونا مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، في ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة"- سائق "له معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهما كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 580 جرام، مبلغ مالي، سلاح أبيض "كتر".

كما تمكن المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل، حال استقلاله دراجة نارية "ملكه"، وبحوزته كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.