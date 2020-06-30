أخبار مصر | برلمانية: الرئيس أنصف المرأة منذ بداية حكمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الرئيس أنصف المرأة منذ بداية حكمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب: إن الرئيس السيسي أولي المرأة المصرية كل الدعم والاهتمام منذ أن تولي حكم البلاد منذ 6 أعوام، مشيرة إلي أن المرأة حصلت علي العديد من حقوقها والسماح لها بالمشاركة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية ساهمت بشكل أساسي في ثورة 30 يوليو، موجهه التهنئة إلي الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى السابعة للثورة، مؤكدة أن هذه الثورة حمت الدولة والمواطنين من مصير مجهول وأنهت مخطط لضرب الدولة وتفتيتها.

ونوهت بأن المرأة المصرية تولت مناصب لم يسبق أن تولتها من قبل وحصلت على نسبة 25% من مقاعد البرلمان، و31 % من نواب المحافظين، بجانب العديد من التشريعات والقرارات التي تنصف المرأة.