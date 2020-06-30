أخبار مصر | برلمانية: الرئيس أنصف المرأة منذ بداية حكمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الرئيس أنصف المرأة منذ بداية حكمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب: إن الرئيس السيسي أولي المرأة المصرية كل الدعم والاهتمام منذ أن تولي حكم البلاد منذ 6 أعوام، مشيرة إلي أن المرأة حصلت علي العديد من حقوقها والسماح لها بالمشاركة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية ساهمت بشكل أساسي في ثورة 30 يوليو، موجهه التهنئة إلي الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى السابعة للثورة، مؤكدة أن هذه الثورة حمت الدولة والمواطنين من مصير مجهول وأنهت مخطط لضرب الدولة وتفتيتها.
ونوهت بأن المرأة المصرية تولت مناصب لم يسبق أن تولتها من قبل وحصلت على نسبة 25% من مقاعد البرلمان، و31 % من نواب المحافظين، بجانب العديد من التشريعات والقرارات التي تنصف المرأة.
خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.