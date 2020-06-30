أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الشامل في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الشامل في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جولة تفقدية في بورسعيد بعد قليل، بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي دشنتها في يوليو عام ٢٠١٩.

ومن من المقرر أن تترأس الوزيرة، اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، في حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر أيضًا أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا بالمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وكشف أن الوزيرة ستستعرض خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى وتشمل (السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان)، واستكمال إطلاقها في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.