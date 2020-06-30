أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الشامل في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد منظومة التأمين الشامل في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جولة تفقدية في بورسعيد بعد قليل، بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي دشنتها في يوليو عام ٢٠١٩.
ومن من المقرر أن تترأس الوزيرة، اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، في حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه من المقرر أيضًا أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا بالمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وكشف أن الوزيرة ستستعرض خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى وتشمل (السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان)، واستكمال إطلاقها في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.
دعم المنشآت الصحية بالمحافظات
كانت الدكتورة هالة زايد، عقدت اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ووجهت "زايد"، الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتعاونه الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، من خلال التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، مما يساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكشفت وزيرة الصحة، عن تشكيل لجنة فنية لإدراة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، برئاسة اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ومحمد رمضان علي، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.
مهام اللجنة
وأوضحت "زايد"، أن مهام اللجنة إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية، مضيفة أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية للانضمام لتلك اللجنة، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشئون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، الخطة المقترحة للاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطويرها بشكل مستدام لمواجهة فيرس كورونا، والتصدي لأي أوبئة أخرى، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الخطة المقترحة تتضمن الانتهاء من توفير احتياجات المستشفيات بالمحافظات السياحية الثلاث (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مرسى مطروح) من أسرة الرعايات المركزة، والمعامل، والأشعة المقطعية، وتجديد أسرة المرضى، ورفع كفاءة وتطوير شبكة الغازات وتحسين الموقع العام، وإتاحة الخدمة الفندقية بها، بالإضافة إلى تطوير الحجر الصحي بالمطارات بالمحافظات السياحية.
وأضافت أن الخطة تتضمن أيضًا المساهمة في الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات ضمن المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي، والانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة 38 مستشفى حميات وصدر، مشيرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 20 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 3096 سريرًا، و259 سرير عناية مركزة، و151 جهاز تنفس صناعي.