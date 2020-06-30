أخبار مصر | الخطة التدريبية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطة التدريبية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يوليو 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، أن تلك الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه، بالتعاون أيضا مع هيئة DAAD فى بعض البرامج المشتركة بينهم.

ويتم عقد الدورات التدريبية عبر برنامج Zoom، كالتالي:

١- نظام الساعات المعتمدة فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس الموافق 8- 9 يوليو، ويحاضر بها الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أحمد استاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

٢- تصميم المناهج وتوصيف وتقرير البرامج والمقررات فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي السبت والأحد الموافق 11-12 يوليو، ويحاضر فيها الدكتورة ايمان ابو طالب الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

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٣- إدارة الوقت والاجتماعات وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 13-14 يوليو ويحاضر فيها الدكتور هديل الخولى الأستاذ المساعد بكلية التربية.

٤- الإتيكيت والبروتوكول في العمل، الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس 15-16 يوليو، ويحاضر بها الدكتورة رؤيات احمد الخطيب مدرس تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية والمستشار الفنى للمتحف الزراعى ومستشار التنمية البشرية.

٥- النشر العلمى الدولي، في تمام الساعة العاشرة صباح يومي السبت والأحد 18-19 يوليو ويحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز التصنيف الدولي والأستاذ بكلية الطب.

٦- مكافحة الفساد والتعريف بها، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 20-21 يوليو ويحاضر بها الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد فى الجامعة، والمدرس بكلية التربية.

٧- أخلاقيات البحث العلمي، فى تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس الموافق 22-23 يوليو ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.