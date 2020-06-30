أخبار مصر | البيئة تعلن رصد القرش الحوتي بمدينة طابا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة تعلن رصد القرش الحوتي بمدينة طابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن رصد القرش الحوتى أثناء حملة تنظيف قاع البحر الاحمر بمدينة طابا ضمن مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" بالتنسيق مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وكافة الجهات المعنية.

وأكدت فؤاد على أن ظهور القرش الحوتى يعد استجابة جديدة للحياة البحرية لما يحدث من تضافر الجهود للتنظيف قاع البحر وحمايته للحفاظ على التنوع البيولوجى مع قلة الانشطة البشرية فى البحر الأحمر، متوجهة بالشكر لجميع المشاركين بالحملة من العاملين بالغوص والسياحة البيئية بمدينة طابا على جهودهم لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت فؤاد أن حملة تنظيف قاع البحر بمدينة طابا استمرت لمدة ثلاث أيام فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ يونيو الجارى تم خلالها تنظيف مناطق الشاطيء وقاع البحر وأماكن الغوص.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى أن الحملة أسفرت عن رفع مخلفات تقدر كميتها بحوالي ٤ أطنان تقريبًا والتي تنوعت بين اطارات سيارات، وقطع حديدية وألواح صاج، ومواسير بلاستيكية، وأسلاك كهرباء، وشمسيات شواطيء وخيوط وشباك الصيد، وأشجار كبيرة، وأعمدة معدنية، وأكياس وأكواب بلاستيكية وزجاجية وهى مخلفات تركتها النوة البحرية بشهر مارس الماضى خلال اعصار التنين الذي تعرضت له البلاد.

وأعرب المشاركين فى الحملة عن سعادتهم بالمشاركة فى حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي مما مكنهم بالاستمتاع ورؤية القرش الحوتى وهو ما اعتبروه هو الجائزة الحقيقية لما قاموا به من اعمال نظافة لقاع البحر الأحمر.

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‎أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.

‎وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة

‎وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

‎وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.

‎وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".