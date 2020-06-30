أخبار مصر | شاهد منطقة الكافيتريا والخدمات السياحية في قصر البارون وإجراءاتها الاحترازية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد منطقة الكافيتريا والخدمات السياحية في قصر البارون وإجراءاتها الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن قصر البارون يضم منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر،وحول المساحات المكشوفة المحيطة به.

وجاء ذلك بمناسبة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقصر، وبدء القصر اليوم الثلاثاء استقبال الزوار.

وتتضمن الخدمات عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة، لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين.

كذلك كافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين، حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الخدمات المقدمة للزوار في القصر يتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة،وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وافتتح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قصر البارون أمس وقام بجولة تفقدية فيه، واليوم فتحت وزارة السياحة والآثار القصر للجمهور.

وأعلنت الوزارة أن القصر يستقبل زائريه ابتداءا من اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

ونظرًا لرغبة عدد كبير لزيارة القصر قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً بدلا من الرابعة مساءً.

وأكد وزير السياحة والآثار على أنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد اقصى حتي منتصف يوليو الجاري، بواقع 100 زائر كل ساعة.

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على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى 700 تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع 100 زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المتعادية من ٩ صباحا وحتي ٤ مساءا.

وأضاف أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخصا في نفس الوقت كحد أقصى. وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى 45 دقيقة.

كما وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع من زملائي من الوزراء ومعالي محافظ القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وسفارة بلجيكا بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، وشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومكتب مصر للاستشارات وجمعية مصر الجديدة والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن منطقة مصر الجديدة والنزهة وزملائي العاملين بالمجلس الاعلي للآثار وأعضاء اللجنة العالمية لسيناريوهات العرض المتحفي.

وأشار الدكتور خالد العناني أن القصر سوف يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في اوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر. والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.