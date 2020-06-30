أخبار مصر | مد فترة التقدم لمكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر مد فترة التقدم لمكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مد فترة التقدم لمكافأت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة في عام 2019، أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حتى منتصف شهر يوليو المقبل، لاتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعة وباحثيها لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على مكافآت النشر الدولي.

وأوضح الخشت، أن الخطة التنفيذية للجامعة تتضمن تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات ومشروعات الأبحاث القومية والدولية، ودعم أنشطة رعاية الباحثين والهيئة المعاونة، وتحديث خطة البحث العلمي وربطها بقضايا التنمية الشاملة، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصناعة والزراعة، والتوسع في المشروعات البحثية القائمة على التمويل المشترك، والتوسع في عقد اتفاقيات للتعاون البحثي مع الجامعات الأجنبية.

Advertisements

وأكد اهتمامه الكبير بالبحث العلمي في كافة المجالات، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة علي البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في علماء الجامعة وباحثيها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، قرر في وقت سابق، زيادة مكافآت النشر العلمي بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة في دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير.

كما تم رفع قيمة مكافآت النشر الدولي في مجلتي Science وNature إلى 150 ألف جنية، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولي في هذا القطاع، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر.