شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية قناة السويس» يهنئ السيسي بثورة 30 يونيو: «ملحمة أبهرت العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في رسالته: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع العاملين بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أتقدم بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم، وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو».

وأضاف «ستظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة مضيئة في تاريخ الشعب المصري على مر العقود، ثورة من أعظم ثورات التاريخ التي انتفض فيها الشعب بجميع طوائفه رافضاً طمس هويته؛ ليسطر بعزيمته وإرادته أروع ملحمة من النصر أبهرت العالم أجمع».

وتابع :«كل عام وفخامتكم والشعب المصري العظيم في رخاء وتقدم.. داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه الخير دوماً لبلادنا الحبيبة مصر».