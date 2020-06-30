شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المبنى الرئيسي والمباني الملحقة بمشروع مستشفى العاشر من رمضان الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المبني الرئيسي والمباني الملحقة بمشروع مستشفى العاشر من رمضان الجامعي على مساحة 22 ألفا و655 مترا مربعا تقريبا، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح شاهين، أنه تم الانتهاء من مرحلة التشطيبات النهائية لمكونات المشروع بنسبة إنجاز ٩٠%، والمشروع مكون من (المبني التعليمي- المبني الرئيسي – المسجد- مبنى المحولات- ساحات انتظار – خزانات).

وأضاف رئيس الجهاز أن المستشفى الجامعي تعد أكبر صرح طبي يخدم مدينة العاشر من رمضان بسعة 200 سرير، حيث يتكون المبنى الرئيسى من دور أرضي و٥ طوابق، ويضم كافة الأقسام الطبية، ويشمل الدور الأرضي( قسم الطوارئ- الأشعة – الخدمات)، بينما يضم الطابق الأول علوي (عيادات خارجية- غسيل كلوي – معامل)، والدور الثاني يشمل (عيادات داخلية – وحدة علاج طبيعي – مناظير الجهاز الهضمي – المناظير الجراحية).

وأشار إلى أن الطابق الثالث يضم (وحدة الولادة الطبيعية – الرعاية المركزة للأطفال- إقامة نساء- وقسم إقامة للمرضى وسكن للأطباء والتمريض)، موضحاً أن الطابق الرابع يضم (قسم العناية المركزة- عناية مركزة حرجة- قسم عمليات- وحدة إقامة مرضى).

ولفت «شاهين» إلى أن مشروع المستشفى يضم مبنى تعليميا يتكون من مدرج وقاعة مؤتمرات بمساحة ١٥٠٠م٢ مكون من دورين، فضلا عن أنه تم تنفيذ مبني المحولات الكهربائية مزود بعدد 2 محول يستخدم في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ويعد ذلك المشروع من أضخم وأهم المشروعات بالمدينة.

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