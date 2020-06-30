شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يخوت ومراكز غوص تحصل على شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر عن حصول عدد من اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزراتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية لمراكز الغوص الراغبة في إعادة التشغيل.

وأقرت غرفة سياحة الغوص استيفاء خمسة مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر وهم: مركز غوص دايفنج ستار واليوس دايف ودايفرز لودج ويونايتد دايفرز وكريزى دولفين واليوس دايف كلوب، ومركز اليوس اكوا سنتر للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى يختين هم البرنسيسة أسماء وامبرور اكوا.