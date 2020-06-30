شكرا لقرائتكم خبر عن عيار ٢١ بـ٧٩٥ جنيهًا.. استقرار أسعار الذهب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً، بحوالي دولار واحد للأونصة عالمياً، في بداية تعاملات، اليوم، لتسجل ١٧٧٢ دولارا، مقابل ١٧٧١ دولارا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٩٠٨ جنيهات، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٨١ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٦٠ جنيهاً، وهي نفس أسعار، أمس. وقال أمير رزق، عضو شعبه الذهب، إن «زيادة أسعار الذهب مؤخراً أدت إلى تراجع معدلات الإقبال وانخفاض متواصل في حجم المبيعات في السوق المصري، بسبب ضعف الحالة الاقتصادية التي لا تسمح بشراء الذهب، خاصة وأنه سلعة غير أساسية، فضلا عن إلغاء الكثير من الزيجات بسبب أزمة فيروس كورونا».

وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».