شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :صرف 2 كمامة قماش لكل بطاقة دعم فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتورعلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ، توجيه وزارى بشأن تنظيم عمليات توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين ، وارسالة الى مديرى المديريات بالمحافظات ، حيث تضمن توزيع عدد 2 كمامة قماش على كل بطاقة التموين خلال الشهر

،كما تقوم شركات الجملة باستلام كمامات القماش وتوزيعها على البقالين ومنافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية ، ومن يخالف تعليمات توزيع الكمامات يتعرض لغرامة مالية بقيمة 20 جنيه عن كل كمامة .







