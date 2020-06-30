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شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :صرف 2 كمامة قماش لكل بطاقة دعم فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتورعلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ، توجيه وزارى بشأن تنظيم عمليات توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين ، وارسالة الى مديرى المديريات بالمحافظات ، حيث تضمن توزيع عدد 2 كمامة قماش على كل بطاقة التموين خلال الشهر
،كما تقوم شركات الجملة باستلام كمامات القماش وتوزيعها على البقالين ومنافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية ، ومن يخالف تعليمات توزيع الكمامات يتعرض لغرامة مالية بقيمة 20 جنيه عن كل كمامة .
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