شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تناقش خطة إطلاق التأمين الصحي الشامل فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد حيث من المقرر أن تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأوضح بيان أن تلك الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في الأول من يوليو عام ٢٠١٩.
وأشار إلى أنه من المقرر أيضأ أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً بالمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وكشف أن الوزيرة سوف تستعرض خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى وتشمل (السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان)، واستكمال إطلاقها في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.
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