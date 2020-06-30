شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور كمال عبد النبى صالح استشارى الجراحة العامة وشيخ جراحى بنى سويف، والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، موجهه خالص التعازى لأسرته الكريمة ولكل الزملاء، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله مع الشهداء والصديقين.

كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور ابراهيم موسى حسن المرادنى أخصائى الطب النفسى و علاج الادمان بمستشفى المعموره للطب النفسي، والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، موجهه خالص التعازى لأسرته الكريمة ولكل الزملاء ، سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويجعله مع الشهداء والصديقين.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تلقت 951 طلب لصرف الدعم النقابى لمصابى الكورونا من الأطباء، مشيرة إلى أنه حتى صباح يوم الخميس الماضى تم صرف ما يقرب من 223 طلب دعم حسب أولوية التقديم، فى صورة دفعتين، مؤكده أنه سيتم صرف جميع الطلبات المقدمة حتى الآن المستوفية للشروط بعد مراجعتها إداريًا وماديًا.

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وأوضحت نقابة الأطباء، أن الدفعة الثالثة ستكون فى خلال أسبوع لكى تشمل أكبر عدد متاح، حيث أن مواعيد الصرف مرتبطة بقيود إدارية من البنوك، مشيرة إلى أن استلام طلبات الدعم مستمر حتى الآن فى النقابة العامة أو الفرعيات، ويتم مراجعة المستندات بالنقابة العامة ثم إرسالها للمراجعة المالية طرف اتحاد المهن، على أن يصل الدعم خلال شهر لحين انتهاء المراجعة فى النقابة والاتحاد والبنك، مشيرة إلى أن التأخير خلال الفترة السابقة لأسبوعين، كان نتيجة غلق اتحاد المهن الطبية لفترة وتعقيمه.

وأشارت إلى أن أصل تقرير الحجز أو ايجابية المسحة شرط ضرورى للجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك ختم النسر بالمستشفى لصرف الدعم النقابى، ولا يشترط بنك محدد لرقم الحساب لتوصيل الدعم للأعضاء من خلاله، مضيفه أن الدعم للمتوفى يخضع لنفس الشروط بالإضافة إلى شهادة الوفاة وإعلام الوراثة فى المستندات المطلوبة ولا يشترط رقم حساب حيث دعم الوفاة يتتم عن طريق شيك بنكى .

ولفتت إلى أن الدعم المادى من النقابة، هى دعم وليست قرض يتم سداده لاحقا من طرف الطبيب، مضيفه: وتم الاكتفاء بشرط سداد الاشتراكات وليس تجديد الكارنيه، كما أن الدعم يشمل الأعضاء المقيدين بسجلات العاملين بالنقابة .