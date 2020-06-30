شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة ترصد القرش الحوتى بمدينة طابا بعد مبادرات تنظيف قاع البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن محميات أبو جالوم بجنوب سيناء رصدت القرش الحوتى أثناء حملة تنظيف قاع البحر الأحمر بمدينة طابا ضمن مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر، بالتنسيق مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وكافة الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة فى بيان، على أن ظهور القرش الحوتى يعد استجابة جديدة للحياة البحرية لما يحدث من تضافر الجهود للتنظيف قاع البحر وحمايته للحفاظ على التنوع البيولوجى مع قلة الانشطة البشرية فى البحر الأحمر، متوجهة بالشكر لجميع المشاركين بالحملة من العاملين بالغوص والسياحة البيئية بمدينة طابا على جهودهم لحماية البيئة والتنوع البيولوجى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن حملة تنظيف قاع البحر بمدينة طابا استمرت لمدة ثلاث أيام فى الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجارى تم خلالها تنظيف مناطق الشاطيء وقاع البحر وأماكن الغوص.

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وأشارت ياسمين فؤاد ان الحملة اسفرت عن رفع مخلفات تقدر كميتها بحوالى 4 أطنان تقريباً و التى تنوعت بين اطارات سيارات، وقطع حديدية وألواح صاج، ومواسير بلاستيكية، وأسلاك كهرباء، وشمسيات شواطيء و خيوط وشباك الصيد، وأشجار كبيرة، وأعمدة معدنية، وأكياس وأكواب بلاستيكية وزجاجية وهى مخلفات تركتها النوة البحرية بشهر مارس الماضى خلال اعصار التنين الذى تعرضت له البلاد.

وأعرب المشاركين فى الحملة عن سعادتهم بالمشاركة فى حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجى مما مكنهم بالاستمتاع ورؤية القرش الحوتى وهو ما اعتبروه هو الجائزة الحقيقية لما قاموا به من أعمال نظافة لقاع البحر الأحمر.