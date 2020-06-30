ننشر أول صور لكمامات القماش المنتظر توزيعها على بطاقات التموين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صور لكمامات القماش المنتظر توزيعها على بطاقات التموين، بعدما حرصت الوزارة على توفيرها للعاملين بديوان عام وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة العاملين ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوزارة بتوزيع عدد 2 كمامة قماش لكل موظف بديوان عام الوزارة متضمنة كافة الواصفات الفنية وأيضا الإرشادات الخاصة بكيفية الاستعمال والتعقيم مع كل مره من استعمالها.

كانت وزارة التموين قد أكدت أنه انطلاقاً من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة أو سلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلي اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لإختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.

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وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وأوضح المصيلحى أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائى وجارى الإتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من 1 يوليو 2020، بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلى فى ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة / المصرية " على أن يبدأ التوزيع فى اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.