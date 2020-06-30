شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية:مصر ترحب بالسياح مع إجراءات صارمة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ترافيل كودتديانو" الإيطالية إن مصر مستعدة 1 يوليو للترحيب بالسياح ، مع التشديد على جوانب السلامة الصحية لمنشآت الإقامة والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف والمطارات والطائرات المصرية

واتباع قواعد صارمة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تضع "شهادة السلامة الصحية" كشرط مسبق لإعادة فتح مرافق الإقامة والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية، وسيتم تشغيل مرافق الإقامة الواقعة فى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح بنسبة إشغال لا تزيد عن 50%.

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وأشارت الصحيفة إلى أن من بين القواعد التى وضعتها الحكومة المصرية هى ملئ استمارة تجمع معلومات حول الرحلات التى تمت خلال 14 يوما قبل الزيارة الى مصر، وتأكيد الزائر انه ليس لديه أى من أعراض فيروس كورونا، أو أنه لم يكن على اى اتصال بأى مصاب بالفيروس، وموافقة الزائر لخضوعه لطبيب الفندق حال ظهور عليه أى أعراض الفيروس اثناء اقامته، وفى حال وصول الزائر من البلدان التى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها مصابة بشدة بكوفيد19 ، فلابد من تقديم اختبار Pcr.

وأكدت الصحيفة أن شركات الطيران المصرية تقوم بالتطهير المنتظم للطائرات والمطارات ، مع الالتزام بارتداء الكمامات على متن الطائرة وتلقي الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

و سيتم تعقيم جميع المناطق العامة والمراحيض والمصاعد فى جميع الاماكن الاثرية والسياحية، بالإضافة إلى حمامات السباحة والشواطئ والمنتجعات لصحية والصالات الرياضية بشكل منتظم وضمان الإبعاد الاجتماع، مع ضمان قواعد صارمة أيضا للبوفيهات ومنع البوفيهات المفتوحة فى الفنادق، كما يتم وضع قواعد مشددة على الغوص والغطس ومراكز الرياضات المائية وعلى متن قوارب سفارى أو قوارب النزهة.