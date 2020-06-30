شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 8.5 جنيه سعر كمامة القماش على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيداً لانفراد اليوم السابع أمس تحت عنوان "كمامات القماش على بطاقات التموين بأسعارتبدأ من5 جنيهات و8.5 جنيه.. توريد الكميات على دفعات وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.. والتموين" تدرس بدءالتوزيع فى المحافظات الأكثرمعدلات إصابة لحين توريد جميع الكميات المستهدف طرحها، أعلنت التموين رسميا توفيرها بسعر 8.5 جنيه.

وأكدت وزارة التموين أنه إنطلاقاً من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلي اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لإختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.علنت

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر8.5 للمستهلك النهائي وجار الإتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

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وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من ١-٧-٢٠٢٠ وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية) علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلي 19 مليون كمامة.

وتتوجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي بداية من الشركات الوطنية الموردة مروراً بشركتي الجملة (العامة / المصرية) الموزعة، وكذا بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي باعتبارهم شركاء النجاح مع الوزارة في تنفيذ هذه المنظومة وكذلك المنظومات السابقة.

مناشداً في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وتتمني وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.